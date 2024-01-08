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  4. ЧОБОТЕНКО: «Цель Полесья на этот сезон – чемпионство»
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 12:35 |
167
1

ЧОБОТЕНКО: «Цель Полесья на этот сезон – чемпионство»

Защитник «Полесья» поделился амбициозными планами на кампанию 2023/24

08 января 2024, 12:35 |
167
1
ЧОБОТЕНКО: «Цель Полесья на этот сезон – чемпионство»
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко поделился амбициозными планами на кампанию 2023/24 и оценил первую половину сезона в исполнении своей команды.

– Сергей, с начала этого сезона Вы начали выступать за «Полесье». Какие впечатления от первых шести месяцев пребывания в клубе?

– Очень счастлив быть в команде победителей, которая ставит перед собой максимальные задачи. После матча с «Вересом» (1:1) в раздевалке была буря эмоций. Я поймал себя на мысли, что чувствую кайф, играя в коллективе, для которого ничья – это как поражение.

– Как оцените для команды первую часть кампании?

– Считаю, очень положительно выступили. Клуб впервые играет в УПЛ и еще проходит стадию становления, однако уже показал, что его необходимо уважать.

– Руководство клуба ставило перед вами какие-то конкретные задачи на сезон?

– У нас максимальные задачи. Президент привык всегда быть первым везде, и футбол не является исключением. До последней игры первенства мы будем бороться за чемпионство.

– Какие, на Ваш взгляд, команды по итогам этого сезона будут в еврокубковой пятерке?

– Я думаю, что по турнирной таблице уже видно топ-5. Все эти команды будут бороться за чемпионство.

Первую половину сезона 2023/24 «Полесье» закончило на 3-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 17 турах чемпионата.

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Сергей Чоботенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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