Еще один чемпион мира может перейти в Челси
Лондонцы готовы активировать клаусулу Пауло Дибалы
Лондонский «Челси» рассматривает возможность следом за Энцо Фернандесом подписать контракт еще с одним чемпионом мира в составе сборной Аргентины атакующим полузащитником Пауло Дибалой.
Напомним, футболист выступает за римскую «Рому», куда перешел летом 2023 года на правах свободного агента. У аргентинца прописана клаусула в 12 млн евро, за которую атакующим полузащитником может перейти в любой зарубежный клуб до 15 января, и «Челси» готов ее активировать в ближайшее время. В то же время римляне не хотят расставаться с Пауло и хотят, чтобы он продлил свое нынешнее соглашение с клубом.
Добавим, что Дибала провел за «Рому» в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал столько же результативных передач.
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