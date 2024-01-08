Еще один чемпион мира может перейти в Челси

Лондонский «Челси» рассматривает возможность следом за Энцо Фернандесом подписать контракт еще с одним чемпионом мира в составе сборной Аргентины атакующим полузащитником Пауло Дибалой.

Напомним, футболист выступает за римскую «Рому», куда перешел летом 2023 года на правах свободного агента. У аргентинца прописана клаусула в 12 млн евро, за которую атакующим полузащитником может перейти в любой зарубежный клуб до 15 января, и «Челси» готов ее активировать в ближайшее время. В то же время римляне не хотят расставаться с Пауло и хотят, чтобы он продлил свое нынешнее соглашение с клубом.

Добавим, что Дибала провел за «Рому» в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал столько же результативных передач.