Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один чемпион мира может перейти в Челси
Италия
08 января 2024, 13:09 | Обновлено 08 января 2024, 14:09
837
0

Еще один чемпион мира может перейти в Челси

Лондонцы готовы активировать клаусулу Пауло Дибалы

08 января 2024, 13:09 | Обновлено 08 января 2024, 14:09
837
0
Еще один чемпион мира может перейти в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Лондонский «Челси» рассматривает возможность следом за Энцо Фернандесом подписать контракт еще с одним чемпионом мира в составе сборной Аргентины атакующим полузащитником Пауло Дибалой.

Напомним, футболист выступает за римскую «Рому», куда перешел летом 2023 года на правах свободного агента. У аргентинца прописана клаусула в 12 млн евро, за которую атакующим полузащитником может перейти в любой зарубежный клуб до 15 января, и «Челси» готов ее активировать в ближайшее время. В то же время римляне не хотят расставаться с Пауло и хотят, чтобы он продлил свое нынешнее соглашение с клубом.

Добавим, что Дибала провел за «Рому» в нынешнем сезоне 17 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал столько же результативных передач.

По теме:
Не понравилась Аравия. Экс-капитан Ливерпуля может стать партнером Мудрика
Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси
Пауло Дибала Челси Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Энцо Фернандес
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Футбол | 08 января 2024, 10:10 5
Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины
Выберет Трубина или Лунина? Ребров высказался о вратарях сборной Украины

Тренер украинской сборной – о вратарях «Бенфики» и «Реала»

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Футбол | 07 января 2024, 21:31 11
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250

«Красно-белые» делят первое место с мадридским «Реалом»

Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Бокс | 07.01.2024, 20:48
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США
Футбол | 08.01.2024, 13:32
ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США
ВИДЕО. Только одно отличие от отца. Сын Месси оформил хет-трик в США
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Футбол | 07.01.2024, 18:37
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 4
Футбол
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
06.01.2024, 09:46 21
Футбол
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
06.01.2024, 21:56
Футбол
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем