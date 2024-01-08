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  4. Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Турция
08 января 2024, 11:05 |
760
2

Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов

Руководству «черных орлов» не понравились высказывания экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»

08 января 2024, 11:05 |
760
2
Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу не возглавил турецкий «Бешикташ» из-за высказываний, которые позволил себе во время личной встречи с одним из руководителей «черных орлов» Саметом Айбабой.

Функционер лично летал в Румынию, чтобы пообщаться с Луческу, однако после этого боссы «Бешикташа» остановили свой выбор на португальце Фернанду Сантуше, который и был объявлен новым наставником стамбульской команды.

Что же сказал Луческу? Пресса тезисно дает следующий список фраз, которые могли не понравится руководству «Бешикташа»:

  • «Бешикташ» стал неузнаваемым. Я смотрел матчи. Команда находится в тяжелом положении. Только я могу спасти их.
  • Никто не знает турецкую лигу лучше меня. Новый тренер не сможет этого распознать. Если вы пригласите специалиста, который не знает чемпионат, это еще больше усугубит ситуацию.
  • Работаю пока позволяет здоровье. Мы составим мой контракт соответственно. Вы знаете, какую зарплату я получал, работая в Турции и Украине. Вот почему мы говорим о деньгах.
  • Я занимаюсь трансферами. Я выбираю игроков, привожу их. Никто не может вмешиваться в мою работу во время трансфера. Я заработал миллионы долларов на продаже футболистов «Шахтера». Я также могу сделать это в «Бешикташе».
  • Я выбираю себе помощников. Приглашу как турецких, так и зарубежных.

Отметим, что «Бешикташ» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги занимает пятое место, отставая на 18 очков от двух лидеров - «Фенербахче» и «Галатасарая».

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Мирча Луческу Бешикташ назначение тренера Фернанду Сантуш выбор редакции чемпионат Турции по футболу
Источник Fotospor
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Комментарии 2
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AK.228
Дід ох..л
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-1
potemkin78
он знает ЧТ? он не был там уже 20 лет
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-1
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