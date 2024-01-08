Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов
Руководству «черных орлов» не понравились высказывания экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»
Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу не возглавил турецкий «Бешикташ» из-за высказываний, которые позволил себе во время личной встречи с одним из руководителей «черных орлов» Саметом Айбабой.
Функционер лично летал в Румынию, чтобы пообщаться с Луческу, однако после этого боссы «Бешикташа» остановили свой выбор на португальце Фернанду Сантуше, который и был объявлен новым наставником стамбульской команды.
Что же сказал Луческу? Пресса тезисно дает следующий список фраз, которые могли не понравится руководству «Бешикташа»:
- «Бешикташ» стал неузнаваемым. Я смотрел матчи. Команда находится в тяжелом положении. Только я могу спасти их.
- Никто не знает турецкую лигу лучше меня. Новый тренер не сможет этого распознать. Если вы пригласите специалиста, который не знает чемпионат, это еще больше усугубит ситуацию.
- Работаю пока позволяет здоровье. Мы составим мой контракт соответственно. Вы знаете, какую зарплату я получал, работая в Турции и Украине. Вот почему мы говорим о деньгах.
- Я занимаюсь трансферами. Я выбираю игроков, привожу их. Никто не может вмешиваться в мою работу во время трансфера. Я заработал миллионы долларов на продаже футболистов «Шахтера». Я также могу сделать это в «Бешикташе».
- Я выбираю себе помощников. Приглашу как турецких, так и зарубежных.
Отметим, что «Бешикташ» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги занимает пятое место, отставая на 18 очков от двух лидеров - «Фенербахче» и «Галатасарая».
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