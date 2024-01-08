Что сказал Луческу? Бешикташ отказался от назначения румына из-за его слов

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу не возглавил турецкий «Бешикташ» из-за высказываний, которые позволил себе во время личной встречи с одним из руководителей «черных орлов» Саметом Айбабой.

Функционер лично летал в Румынию, чтобы пообщаться с Луческу, однако после этого боссы «Бешикташа» остановили свой выбор на португальце Фернанду Сантуше, который и был объявлен новым наставником стамбульской команды.

Что же сказал Луческу? Пресса тезисно дает следующий список фраз, которые могли не понравится руководству «Бешикташа»:

«Бешикташ» стал неузнаваемым. Я смотрел матчи. Команда находится в тяжелом положении. Только я могу спасти их.

Никто не знает турецкую лигу лучше меня. Новый тренер не сможет этого распознать. Если вы пригласите специалиста, который не знает чемпионат, это еще больше усугубит ситуацию.

Работаю пока позволяет здоровье. Мы составим мой контракт соответственно. Вы знаете, какую зарплату я получал, работая в Турции и Украине. Вот почему мы говорим о деньгах.

Я занимаюсь трансферами. Я выбираю игроков, привожу их. Никто не может вмешиваться в мою работу во время трансфера. Я заработал миллионы долларов на продаже футболистов «Шахтера». Я также могу сделать это в «Бешикташе».

Я выбираю себе помощников. Приглашу как турецких, так и зарубежных.

Отметим, что «Бешикташ» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги занимает пятое место, отставая на 18 очков от двух лидеров - «Фенербахче» и «Галатасарая».