Форвард Интер Майами – о Месси: «Вижу его на тренировках и пускаю слюни»

Аргентинский форвард «Интер Майами» Николас Стефанелли высказался о том, какое удовольствие получает от тренировок со своим соотечественником Лионелем Месси.

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно!»

Вот почему он лучший футболист в истории. Я не могу поверить в то, что вижу. Эти парни (Месси, Бускетс и Альба) играют на невероятном уровне», – отметил нападающий в интервью Fox Sports.

Добавим, что Стефанелли выступает за «Интер Майами» с января 2023 года, проведя за этот период 30 матчей во всех турнирах и забив 4 гола.