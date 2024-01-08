Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Интер Майами – о Месси: «Вижу его на тренировках и пускаю слюни»
Major League Soccer
08 января 2024, 10:35 |
324
1

Форвард Интер Майами – о Месси: «Вижу его на тренировках и пускаю слюни»

Аргентинец Стефанелли счастлив работать рядом со своим звездным соотечественником

08 января 2024, 10:35 |
324
1
Форвард Интер Майами – о Месси: «Вижу его на тренировках и пускаю слюни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Стефанелли

Аргентинский форвард «Интер Майами» Николас Стефанелли высказался о том, какое удовольствие получает от тренировок со своим соотечественником Лионелем Месси.

«Я вижу его на тренировках и пускаю слюни. Он делает передачу, располагаясь спиной к игроку, и я задаюсь вопросом: «Как он увидел этот пас? Это просто невозможно!»

Вот почему он лучший футболист в истории. Я не могу поверить в то, что вижу. Эти парни (Месси, Бускетс и Альба) играют на невероятном уровне», – отметил нападающий в интервью Fox Sports.

Добавим, что Стефанелли выступает за «Интер Майами» с января 2023 года, проведя за этот период 30 матчей во всех турнирах и забив 4 гола.

По теме:
К Месси или Калифорния? Коутиньо заинтересовал два клуба MLS
ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме
Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ
Интер Майами Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба тренировка
Источник FOX Sports Argentina
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Футбол | 07 января 2024, 17:21 17
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную

Услугами экс-тренера сборной Украины интересовалась федерация футбола Азербайджана

Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Футбол | 07 января 2024, 11:22 20
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов

CIES обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей до 25 лет

Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Теннис | 07.01.2024, 14:29
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Футбол | 08.01.2024, 03:45
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 08.01.2024, 06:02
Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
виталий жалыбин
ну так вдуй ему
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
06.01.2024, 09:46 21
Футбол
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
07.01.2024, 16:43
Теннис
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
06.01.2024, 21:56
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя
06.01.2024, 22:08 5
Бокс
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем