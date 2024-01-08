Артуро Видаль признался в желании убить себя

Экс-полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль с негативом высказался об игре «нерадзурри» и сборной Армении Генрихе Мхитаряне. Чилиец заявил, что в стартовом составе «Интера» должен играть его соотечественник Алексис Санчес, а не 34-летний армянин.

«Почему играет он, а не Алексис? Как Генрих может быть выше его в иерархии? Я хочу убить себя!» – заявил Видаль.

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Интер» 19 матчей в чемпионате Италии, забил два гола, сделал 5 ассистов. На счету у Санчеса восемь игр без результативных действий.