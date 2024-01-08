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  4. ФОТО. Вратарь Динамо сделал предложение любимой девушке
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 09:43 |
2852
0

ФОТО. Вратарь Динамо сделал предложение любимой девушке

Радостное событие произошло еще в середине декабря, но стало известно о ней лишь сейчас

08 января 2024, 09:43 |
2852
0
ФОТО. Вратарь Динамо сделал предложение любимой девушке
Instagram. Руслан Нещерет с невестой

Вратарь киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых видно обручальное кольцо и атмосфера, которая была создана для волнительного момента. Событие произошло еще 17 декабря, но Руслан и его невеста Надежда Петах решили поделиться с подписчиками своей радостью лишь сейчас.

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Руслан Нещерет Динамо Киев свадьба lifestyle сборная Украины по футболу U-21
Источник Instagram
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