Украина. Премьер лига08 января 2024, 09:43 |
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ФОТО. Вратарь Динамо сделал предложение любимой девушке
Радостное событие произошло еще в середине декабря, но стало известно о ней лишь сейчас
08 января 2024, 09:43 |
2852
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Вратарь киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет решил расстаться с холостяцкой жизнью.
Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых видно обручальное кольцо и атмосфера, которая была создана для волнительного момента. Событие произошло еще 17 декабря, но Руслан и его невеста Надежда Петах решили поделиться с подписчиками своей радостью лишь сейчас.
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