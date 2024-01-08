ФОТО. Вратарь Динамо сделал предложение любимой девушке

Вратарь киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Футболист опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых видно обручальное кольцо и атмосфера, которая была создана для волнительного момента. Событие произошло еще 17 декабря, но Руслан и его невеста Надежда Петах решили поделиться с подписчиками своей радостью лишь сейчас.