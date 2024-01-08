Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером
Сборную Бразилии возглавит Доривал Жуниор
Доривал Жуниор возглавит сборную Бразилии по футболу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Cогласно информации Романо, стороны заключат контракт до лета 2026 года.
Последним местом работы 61-летнего специалиста был «Сан-Паулу». Клуб уже огласил об уходе тренера.
Доривал Жуниор начал карьеру тренера в 2002 году. За это время сменил более 20 клубов. Его главный успех – победа в Кубке Либертадорес 2022 года, когда он тренировал «Фламенго».
С лета 2023 года «селесао» тренировал Фернандо Диниз. Под руководством 49‑летнего Диниза сборная Бразилии победила лишь дважды за шесть матчей отборочного турнира на ЧМ-2026.
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