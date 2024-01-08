Источник: сборная Бразилии определилась с новым главным тренером

Доривал Жуниор возглавит сборную Бразилии по футболу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Cогласно информации Романо, стороны заключат контракт до лета 2026 года.

Последним местом работы 61-летнего специалиста был «Сан-Паулу». Клуб уже огласил об уходе тренера.

Доривал Жуниор начал карьеру тренера в 2002 году. За это время сменил более 20 клубов. Его главный успех – победа в Кубке Либертадорес 2022 года, когда он тренировал «Фламенго».

С лета 2023 года «селесао» тренировал Фернандо Диниз. Под руководством 49‑летнего Диниза сборная Бразилии победила лишь дважды за шесть матчей отборочного турнира на ЧМ-2026.