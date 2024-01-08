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  4. К Месси или Калифорния? Коутиньо заинтересовал два клуба MLS
Major League Soccer
08 января 2024, 01:33 | Обновлено 08 января 2024, 01:48
57
0

К Месси или Калифорния? Коутиньо заинтересовал два клуба MLS

Бразилец Коутиньо близок к переезду в США

08 января 2024, 01:33 | Обновлено 08 января 2024, 01:48
57
0
К Месси или Калифорния? Коутиньо заинтересовал два клуба MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилец Фелиппе Коутиньо близок к переезду в MLS. Футболист заинтересовал «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

31-летний вингер принадлежит «Астон Вилле», но первую часть сезона провел в Катаре, виступая за «Аль-Духаиль» на правах аренды.

Коутиньо не смог показать себя с лучшей стороны. На его счету всего 5 голов за 13 матчей.

Унаи Эмери не рассчитывает на него, поэтому игрок не собирается задерживаться в английском клубе.

Контракт футболиста с «Астон Виллой» действует до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает Коутиньо в 9 млн евро.

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Филиппе Коутиньо Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси
Источник A Bola
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