К Месси или Калифорния? Коутиньо заинтересовал два клуба MLS

Бразилец Фелиппе Коутиньо близок к переезду в MLS. Футболист заинтересовал «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

31-летний вингер принадлежит «Астон Вилле», но первую часть сезона провел в Катаре, виступая за «Аль-Духаиль» на правах аренды.

Коутиньо не смог показать себя с лучшей стороны. На его счету всего 5 голов за 13 матчей.

Унаи Эмери не рассчитывает на него, поэтому игрок не собирается задерживаться в английском клубе.

Контракт футболиста с «Астон Виллой» действует до лета 2026 года. Портал transfermarkt оценивает Коутиньо в 9 млн евро.