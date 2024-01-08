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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 00:43 | Обновлено 08 января 2024, 01:01
87
0

Зубков лидирует в УПЛ по интересному показателю активности

Александр Зубков 79 раз встретился с мячом в штрафной соперников

08 января 2024, 00:43 | Обновлено 08 января 2024, 01:01
87
0
Зубков лидирует в УПЛ по интересному показателю активности
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие игроки команд УПЛ сделали больше всего прикосновений к мячу в чужой штрафной.

Вингер «Шахтера» Александр Зубков 79 раз встретился с мячом в штрафной соперников в первой части сезона УПЛ.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству прикосновений к мячу в чужой штрафной

  • 1. Александр Зубков (Шахтер) – 79
  • 2. Владислав Ванат (Динамо) – 69
  • 3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 67
  • 4. Руслан Степанюк (Ворскла) – 63
  • 5. Виталий Буяльский (Динамо) – 60

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Днепр-1 Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог
Источник УПЛ-ТВ
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