Украина. Премьер лига08 января 2024, 00:43 | Обновлено 08 января 2024, 01:01
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Зубков лидирует в УПЛ по интересному показателю активности
Александр Зубков 79 раз встретился с мячом в штрафной соперников
08 января 2024, 00:43 | Обновлено 08 января 2024, 01:01
87
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Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие игроки команд УПЛ сделали больше всего прикосновений к мячу в чужой штрафной.
Вингер «Шахтера» Александр Зубков 79 раз встретился с мячом в штрафной соперников в первой части сезона УПЛ.
Топ-5 игроков УПЛ по количеству прикосновений к мячу в чужой штрафной
- 1. Александр Зубков (Шахтер) – 79
- 2. Владислав Ванат (Динамо) – 69
- 3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 67
- 4. Руслан Степанюк (Ворскла) – 63
- 5. Виталий Буяльский (Динамо) – 60
Данные: Wyscout
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