Зубков лидирует в УПЛ по интересному показателю активности

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие игроки команд УПЛ сделали больше всего прикосновений к мячу в чужой штрафной.

Вингер «Шахтера» Александр Зубков 79 раз встретился с мячом в штрафной соперников в первой части сезона УПЛ.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству прикосновений к мячу в чужой штрафной

1. Александр Зубков (Шахтер) – 79

2. Владислав Ванат (Динамо) – 69

3. Олег Кожушко (Кривбасс) – 67

4. Руслан Степанюк (Ворскла) – 63

5. Виталий Буяльский (Динамо) – 60

Данные: Wyscout