Англия07 января 2024, 23:23 | Обновлено 07 января 2024, 23:34
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Ингз станет Вулвз? Волки собираются усилить атакующую линию команды
Дэнни Ингз может отправиться в аренду из Вест Хэма в Вулверхэмптон
07 января 2024, 23:23 | Обновлено 07 января 2024, 23:34
176
0
Форвард Дэнни Ингз может отправиться в аренду из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптон».
31-летний английский нападающий является трансферной целью «Вулвз».
Клубы ведут переговоры о возможном трансфере игрока на правах аренды.
В текущем сезоне Ингз провел 10 матчей в АПЛ, 3 кубковых поединка и 5 игр в Лиге Европы, без забитых голов.
Wolves target loan deal for West Ham striker Danny Ings.#TelegraphFootball | #WWFC— Telegraph Football (@TeleFootball) January 6, 2024
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