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Англия
07 января 2024, 23:23 | Обновлено 07 января 2024, 23:34
176
0

Ингз станет Вулвз? Волки собираются усилить атакующую линию команды

Дэнни Ингз может отправиться в аренду из Вест Хэма в Вулверхэмптон

07 января 2024, 23:23 | Обновлено 07 января 2024, 23:34
176
0
Ингз станет Вулвз? Волки собираются усилить атакующую линию команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Ингз

Форвард Дэнни Ингз может отправиться в аренду из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптон».

31-летний английский нападающий является трансферной целью «Вулвз».

Клубы ведут переговоры о возможном трансфере игрока на правах аренды.

В текущем сезоне Ингз провел 10 матчей в АПЛ, 3 кубковых поединка и 5 игр в Лиге Европы, без забитых голов.

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Дэнни Ингз Вулверхэмптон Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы аренда игрока
Источник The Telegraph
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