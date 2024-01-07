Ингз станет Вулвз? Волки собираются усилить атакующую линию команды

Форвард Дэнни Ингз может отправиться в аренду из «Вест Хэма» в «Вулверхэмптон».

31-летний английский нападающий является трансферной целью «Вулвз».

Клубы ведут переговоры о возможном трансфере игрока на правах аренды.

В текущем сезоне Ингз провел 10 матчей в АПЛ, 3 кубковых поединка и 5 игр в Лиге Европы, без забитых голов.