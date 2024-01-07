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07 января 2024, 14:06 |
1291
3

российский футбольный союз будет представлен на Конгрессе УЕФА

Заседание пройдет в феврале в Париже

07 января 2024, 14:06 |
1291
3
российский футбольный союз будет представлен на Конгрессе УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Штаб-квартира УЕФА

Несмотря на дисквалификацию всех российских команд, клубных и сборных, из всех турниров под эгидой УЕФА, делегация рфс примет участие в ближайшем Конгрессе Европейского футбольного союза, который пройдет 8 февраля в Париже.

«российский футбольный союз примет участие в Конгрессе УЕФА в феврале. Мы уже определили состав делегации», – отметил президент рфс Александр Дюков в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Добавим, что в сентябре 2023 года ведущий российский арбитр Сергей Карасев принял участие в семинаре элитных судей УЕФА, который состоялся в Швейцарии.

«Очень доволен, отношение ко мне не поменялось, не почувствовал иного. Все арбитры были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством – все довольны; надеюсь, что еще вызовут.

Перспектива российских арбитров простая – гарантий никто не дает, пока такая ситуация. Я думаю, что это будет очень сложно, но они работают в этом направлении – возможно, что-то и будет», – приводит источник слова Карасева.

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Российский футбольный союз конгресс УЕФА Александр Дюков Сергей Карасев судьи (арбитры)
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрей Шевченко
Нашій делегації потрібно їх різати, як сук.
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+3
Макс Максов
Нахіба вони там потрібні?!
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+3
Mr Voevudskiy
Просто гейропейцы живут в своём мире, им банально пох
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0
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