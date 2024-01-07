российский футбольный союз будет представлен на Конгрессе УЕФА

Несмотря на дисквалификацию всех российских команд, клубных и сборных, из всех турниров под эгидой УЕФА, делегация рфс примет участие в ближайшем Конгрессе Европейского футбольного союза, который пройдет 8 февраля в Париже.

«российский футбольный союз примет участие в Конгрессе УЕФА в феврале. Мы уже определили состав делегации», – отметил президент рфс Александр Дюков в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Добавим, что в сентябре 2023 года ведущий российский арбитр Сергей Карасев принял участие в семинаре элитных судей УЕФА, который состоялся в Швейцарии.

«Очень доволен, отношение ко мне не поменялось, не почувствовал иного. Все арбитры были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством – все довольны; надеюсь, что еще вызовут.

Перспектива российских арбитров простая – гарантий никто не дает, пока такая ситуация. Я думаю, что это будет очень сложно, но они работают в этом направлении – возможно, что-то и будет», – приводит источник слова Карасева.