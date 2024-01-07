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Англия
07 января 2024, 13:07 | Обновлено 07 января 2024, 13:08
213
0

Форвард Вулверхэмптона вернулся в Бундеслигу на правах аренды

Саша Калайджич выступал на Туманном Альбионе с лета 2022 года

07 января 2024, 13:07 | Обновлено 07 января 2024, 13:08
213
0
Форвард Вулверхэмптона вернулся в Бундеслигу на правах аренды
Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Калайджич

Центральный нападающий «Вулверхэмптона» Саша Калайджич перешел на правах аренды в «Айнтрахт» из Франкфурт-на-Майне.

Как сообщает официальный клубный сайт, футболист будет выступать за немецкий клуб до завершения нынешнего сезона.

Отметим, что Калайджич переехал на Туманный Альбион летом 2022 года – тогда «Вулверхэмптон» заплатил за футболиста «Штутгарту» 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне австрийский форвард провел за «волков» 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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Вулверхэмптон Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Источник ФК Айнтрахт
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