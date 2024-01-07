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  4. Хави настаивает на покупке еще одного игрока на замену Гави
Испания
07 января 2024, 12:06 |
232
0

Хави настаивает на покупке еще одного игрока на замену Гави

«Барселона» наказана УЕФА за нарушение финансового фейр-плей

07 января 2024, 12:06 |
232
0
Хави настаивает на покупке еще одного игрока на замену Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави категорически заявил, что в ближайшее трансферное окно клубу необходимо усилиться одним игроком в среднюю линию, дабы заменить тяжело травмированного Гави.

«Прямо сейчас мы не можем больше покупать игроков в связи с финансовым фэйр-плей. Такова реальность. Теперь посмотрим, сможем ли мы усилить состав. Я настаиваю на том, что для «Барселоны» было бы здорово найти усиление в защиту из-за травмы Гави. Но увидим, позволит ли наша ситуация сделать это», – отметил наставник «блау-гранас».

Напомним, что каталонцы были оштрафованы УЕФА в ноябре 2023 года за нарушение финансового фейр-плей. Помимо запрета на трансферы «Барселона» также заплатила 500 тысяч евро штрафа.

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Хави финансовый фейр-плей Барселона Гави трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Sport.ua
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