Хави настаивает на покупке еще одного игрока на замену Гави

Главный тренер «Барселоны» Хави категорически заявил, что в ближайшее трансферное окно клубу необходимо усилиться одним игроком в среднюю линию, дабы заменить тяжело травмированного Гави.

«Прямо сейчас мы не можем больше покупать игроков в связи с финансовым фэйр-плей. Такова реальность. Теперь посмотрим, сможем ли мы усилить состав. Я настаиваю на том, что для «Барселоны» было бы здорово найти усиление в защиту из-за травмы Гави. Но увидим, позволит ли наша ситуация сделать это», – отметил наставник «блау-гранас».

Напомним, что каталонцы были оштрафованы УЕФА в ноябре 2023 года за нарушение финансового фейр-плей. Помимо запрета на трансферы «Барселона» также заплатила 500 тысяч евро штрафа.