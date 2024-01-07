Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Игроки украинской команды подписали письмо-обращение о недопуске россиян к ОИ-2024
Игроки молодежной сборной Украины U-21 по футболу подписали письмо-обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим высокопоставленным лицам страны о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.
В частности, свою подпись в обращении поставил вингер «Челси» Михаил Мудрик, вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин и полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.
Ранее украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК о допуске россиян на Олимпиаду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
6 января «красно-белые» переиграли «Эльче» со счетом 2:0 в 1/16 финала турнира
Витао собирается вернуться в европейский футбол