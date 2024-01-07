Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону

Игроки молодежной сборной Украины U-21 по футболу подписали письмо-обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим высокопоставленным лицам страны о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В частности, свою подпись в обращении поставил вингер «Челси» Михаил Мудрик, вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин и полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

Ранее украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК о допуске россиян на Олимпиаду.