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07 января 2024, 12:34 |
2858
0

Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону

Игроки украинской команды подписали письмо-обращение о недопуске россиян к ОИ-2024

07 января 2024, 12:34 |
2858
0
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

Игроки молодежной сборной Украины U-21 по футболу подписали письмо-обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим высокопоставленным лицам страны о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В частности, свою подпись в обращении поставил вингер «Челси» Михаил Мудрик, вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин и полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков.

Ранее украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК о допуске россиян на Олимпиаду.

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Источник Twitter
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