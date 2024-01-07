Фиорентина не захотела возвращать Инсинье из Канады

Итальянской «Фиорентине» предлагали подписать контракт с 32-летним полузащитником Лоренцо Инсинье, но «фиалки» отказались от такой возможности.

«Он не входит в наши планы», – приводит слова генерального директора «Фиорентины» Джо Бароне известный инсайдер Николо Скира.

Отметим, что Инсинье на протяжении десяти лет, с 2012-го по 2022-й, выступал за «Наполи», с которым завоевал два Кубка Италии и однажды стал обладателем Суперкубка страны. С лета 2022-го Лоренцо выступает в Канаде за «Торонто», в составе которого провел во всех турнирах 33 матча, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.