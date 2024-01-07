WTA07 января 2024, 11:45 |
1690
5
ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
Элина в двух сетах уступила Коко на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии
07 января 2024, 11:45 |
1690
5
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) со счетом 7:6, 3:6, 3:6.
Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.
Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.
ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
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це і сподівалась. Але Еля
смогла всіх здивувати своєю грою. Дуже зросла,
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Удача ще буде за Вами !