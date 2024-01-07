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  4. ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
WTA
07 января 2024, 11:45 |
1690
5

ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде

Элина в двух сетах уступила Коко на соревнованиях WTA 250 в Новой Зеландии

07 января 2024, 11:45 |
1690
5
ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) со счетом 7:6, 3:6, 3:6.

Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.

Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.

ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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RomeoBoss
Нажаль Еліне просто невистачило сил! Гофф на
це і сподівалась. Але Еля 
смогла всіх здивувати своєю грою. Дуже зросла,
подачу зміцнила,стала більш атакувальною!
Призи істотно відрізняються!
Ответить
+4
Умник
Расстроена. Ничего год начала отлично. Надо брать мастерсы. Особенно любимый Рим.)))
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+1
Анатолий Гойник
Еліна, Ви наша гордість, Ви боец !
Удача ще буде за Вами !
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0
anacreon
Світоліна перейшла до Адідасу? Це коли? Була ж з Найком.
Ответить
0
Mr Voevudskiy
Ну, если проигравших называть королевами.. не удивительно что спортсменов как таких нэма -_-
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-5
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