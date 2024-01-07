Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) со счетом 7:6, 3:6, 3:6.

Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.

Гофф успешно защитила трофей в Окленде, выиграв турнир во второй раз подряд. Теперь на счету Коко 7 титулов за карьеру.

ФОТО. Украинская королева тенниса. Награждение Свитолиной и Гофф в Окленде