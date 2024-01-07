ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме

Аргентинські зірки «Роми» Пауло Дібала та Леандро Паредес влаштували справжню «дідівщину» в команді.

У мережі з'явилося відео із тренування «вовків», на якому південноамериканці не пустили першим на тренувальне поле Сердара Азмуна.

«Спочатку заходять чемпіони світу», – сказали Пауло та Леандро, при цьому легко відштовхнувши іранця, чим викликали у того лише посмішку.