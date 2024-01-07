Италия07 января 2024, 10:41 | Обновлено 07 января 2024, 10:45
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ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме
Аргентинцы не пустили на тренировку Азмуна
07 января 2024, 10:41 | Обновлено 07 января 2024, 10:45
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Аргентинські зірки «Роми» Пауло Дібала та Леандро Паредес влаштували справжню «дідівщину» в команді.
У мережі з'явилося відео із тренування «вовків», на якому південноамериканці не пустили першим на тренувальне поле Сердара Азмуна.
«Спочатку заходять чемпіони світу», – сказали Пауло та Леандро, при цьому легко відштовхнувши іранця, чим викликали у того лише посмішку.
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