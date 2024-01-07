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  4. ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме
Италия
07 января 2024, 10:41 | Обновлено 07 января 2024, 10:45
1131
0

ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме

Аргентинцы не пустили на тренировку Азмуна

07 января 2024, 10:41 | Обновлено 07 января 2024, 10:45
1131
0
ВИДЕО. Дибала и Паредес устроили «дедовщину» в Роме
ФК Рома. Леандро Паредес и Пауло Дибала

Аргентинські зірки «Роми» Пауло Дібала та Леандро Паредес влаштували справжню «дідівщину» в команді.

У мережі з'явилося відео із тренування «вовків», на якому південноамериканці не пустили першим на тренувальне поле Сердара Азмуна.

«Спочатку заходять чемпіони світу», – сказали Пауло та Леандро, при цьому легко відштовхнувши іранця, чим викликали у того лише посмішку.

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Пауло Дибала Леандро Паредес Сердар Азмун Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим тренировка сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник ФК Рома
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