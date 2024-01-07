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Саудовская Аравия
07 января 2024, 09:52 |
502
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Саудовским клубам ограничили финансирование для зимних трансферов

Лидеры местного футбола теперь могут рассчитывать исключительно на собственные силы

07 января 2024, 09:52 |
502
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Саудовским клубам ограничили финансирование для зимних трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клубы из Саудовской Аравии не смогут нынешней зимой продолжать сорить деньгами направо и налево на трансферном рынке в погоне за футбольными звездами.

Как сообщает AS, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который финансирует четыре крупнейших клуба страны – «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» – ввел ограничения на траты во время зимнего трансферного окна. При этом клубы смогут по-прежнему проводить сделки, но финансировать их должны будут собственными силами.

Отметим, что «Аль-Хиляль» ушел на зимний перерыв лидером, опережая идущий вторым «Аль-Наср» на семь очков. Чемпионат Саудовской Аравии возобновится 15 февраля, а перед этим, 7 февраля, состоится перенесенный матч между «Аль-Таи» и «Аль-Иттихадом».

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Джидда Аль-Таи трансферное окно
Источник AS
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