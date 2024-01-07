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  4. Ливерпуль – самый прибыльный клуб в АПЛ за последние три сезона
Англия
07 января 2024, 09:36 |
672
1

Ливерпуль – самый прибыльный клуб в АПЛ за последние три сезона

Мерсисайдцы умеют не только тратить деньги, но и зарабатывать

07 января 2024, 09:36 |
672
1
Ливерпуль – самый прибыльный клуб в АПЛ за последние три сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Британское издание LondonWorld составило рейтинг финансовой успешности клубов АПЛ за последние три сезона. За основу брались данные, полученные из открытой отчетности. В итоге из 20 клубов, участвующих в нынешнем сезоне в АПЛ, положительный баланс показали лишь пятеро.

Самым успешным стал «Ливерпуль», доходы которого превысили траты на сумму в 67,1 млн фунтов стерлингов. Вторым стал «Шеффилд Юнайтед» с показателем в 46,3 млн в британской валюте, третьим – «Бернли» (31,9 млн). Также с плюсовым показателем за аналогичный период «Вест Хэм» (25.8 млн) и «Тоттенхэм» (2,2 млн).

Напомним, «Ливерпуль» на данный момент лидирует в АПЛ, набрав 45 очков после 20 туров, и опережает идущую второй «Астон Виллу» на три балла.

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Источник London World
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luceorius
 Респект мерсисайдцям. Ощадливість на грані скнарості, але результат у таблиці. Та ще й не боячись санкцій можна  придбати пристойного гравця.
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