Украинские теннисисты получили соперников в квалификации Australian Open
В отборе выступят шесть украинцев
Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В отборе будут участвовать шесть представителей Украины.
Матчи первого круга квалификации с участием украинцев
Женский турнир
Даяна Ястремская (№98 WTA) [1] – Леа Бошкович (№223 WTA)
Дарья Снигур (№136 WTA) [24] – Синья Краус (№199 WTA)
Юлия Стародубцева (№157 WTA) – Мартина Капурро Таборда (№153 WTA)
Катарина Завацкая (№174 WTA) – Армони Тан (№231 WTA)
Мужской турнир
Виталий Сачко (№169 ATP) – Денис Евсеев (№190 ATP)
Илья Марченко (№220 ATP) – Нерман Фатич (№217 ATP)
Матчи первого круга квалификации стартуют 8 января.
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