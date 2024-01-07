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Australian Open
07 января 2024, 09:16 | Обновлено 07 января 2024, 09:23
844
1

Украинские теннисисты получили соперников в квалификации Australian Open

В отборе выступят шесть украинцев

07 января 2024, 09:16 | Обновлено 07 января 2024, 09:23
844
1
Украинские теннисисты получили соперников в квалификации Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В отборе будут участвовать шесть представителей Украины.

Матчи первого круга квалификации с участием украинцев

Женский турнир

Даяна Ястремская (№98 WTA) [1] – Леа Бошкович (№223 WTA)
Дарья Снигур (№136 WTA) [24] – Синья Краус (№199 WTA)
Юлия Стародубцева (№157 WTA) – Мартина Капурро Таборда (№153 WTA)
Катарина Завацкая (№174 WTA) – Армони Тан (№231 WTA)

Мужской турнир

Виталий Сачко (№169 ATP) – Денис Евсеев (№190 ATP)
Илья Марченко (№220 ATP) – Нерман Фатич (№217 ATP)

Матчи первого круга квалификации стартуют 8 января.

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Даяна Ястремская Леа Бошкович Дарья Снигур Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Армони Тан Виталий Сачко Денис Евсеев Илья Марченко Нерман Фатич
Источник Sport.ua
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Kamon
Завацкая может проиграть, остальные по идеи должны проходить
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