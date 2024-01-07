Франция07 января 2024, 08:33 |
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Лучший в обеих командах. Известна оценка Игнатенко за матч Кубка Франции
Украинец забил гол с игры и реализовал послематчевый пенальти
07 января 2024, 08:33 |
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В субботу, 6 января, «Бордо» в серии пенальти обыграл «Саннуа» (основное время – 1:1) и вышел в 1/16 финала Кубка Франции.
Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе жирондинцев, сравнял счет на 66-й минуте своим единственным ударом по воротам в матче, а в послематчевой серии пенальти реализовал свою попытку.
За свою игру наш соотечественник получил от портала Sofascore оценку 7,8, став лучшим игроком матча в составе обеих команд.
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