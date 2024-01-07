Товарищеские матчи
06.01.2024 15:00 – FT 0 : 1
Другие новости07 января 2024, 18:49 | Обновлено 07 января 2024, 19:27
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0
Товарищеские матчи. Кот-д'Ивуар провел 5 мячей, а Мали – 6 голов
6 января состоялись товарищеские матчи национальных сборных
07 января 2024, 18:49 | Обновлено 07 января 2024, 19:27
372
0
6 января состоялись товарищеские матчи национальных сборных.
Кот-д'Ивуар провел соперникам 6 мячей, а Мали отгрузил опоненту 6 голов.
Товарищеские матчи. 6 января
- ДР Конго – Ангола – 0:0
- Южная Корея – Ирак – 1:0
- Бахрейн – Австралия – 0:2
- Мозамбик – Лесото – 2:0
- ОАЭ – Оман – 0:1
- Кот-д’Ивуар – Сьерра-Леоне – 5:1
- Тунис – Мавритания – 0:0
- Мали – Гвинея-Бисау – 6:2
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