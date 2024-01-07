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Ирак
06.01.2024 15:00 – FT 0 : 1
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07 января 2024, 18:49 | Обновлено 07 января 2024, 19:27
372
0

Товарищеские матчи. Кот-д'Ивуар провел 5 мячей, а Мали – 6 голов

6 января состоялись товарищеские матчи национальных сборных

07 января 2024, 18:49 | Обновлено 07 января 2024, 19:27
372
0
Товарищеские матчи. Кот-д'Ивуар провел 5 мячей, а Мали – 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января состоялись товарищеские матчи национальных сборных.

Кот-д'Ивуар провел соперникам 6 мячей, а Мали отгрузил опоненту 6 голов.

Товарищеские матчи. 6 января

  • ДР Конго – Ангола – 0:0
  • Южная Корея – Ирак – 1:0
  • Бахрейн – Австралия – 0:2
  • Мозамбик – Лесото – 2:0
  • ОАЭ – Оман – 0:1
  • Кот-д’Ивуар – Сьерра-Леоне – 5:1
  • Тунис – Мавритания – 0:0
  • Мали – Гвинея-Бисау – 6:2

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товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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