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  4. ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля
Франция
07 января 2024, 17:37 | Обновлено 07 января 2024, 17:40
248
0

ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля

6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу

07 января 2024, 17:37 | Обновлено 07 января 2024, 17:40
248
0
ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу.

Украинский защитник Эдуард Соболь поучаствовал в разгроме от Страсбурга – команда Авуан пропустила 4 мяча (0:4).

Даниил Игнатенко забил гол за Бордо, и его команда по пенальти прошла Саннуа (1:1, пен. 4:2)

Кубок Франции по футболу. 1/32 финала, 6 января

  • Фабрег – Трелиссак – 1:4
  • Алес – Париж – 1:2
  • Брест – Анже – 1:0
  • Лилль – Голден Лайон – 12:0
  • Лион-Дюшер – Ле-Пюи-ан-Веле – 1:2
  • Орлеан – Ним – 2:1
  • Роморантен – Мульен – 4:0
  • Авуан – Страсбург – 0:4
  • Амьен – Монпелье – 1:2
  • Ле-Эрбье – Шатору – 2:2 (пен. 3:4)
  • Саннуа – Бордо – 1:1 (пен. 2:4)
  • Сент-Омер – Дюнкерк – 2:3
  • Сошо – Лорьян – 2:1
  • Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)

Видеообзоры матчей

Брест – Анже – 1:0

Авуан – Страсбург – 0:4

Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)

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Источник Sport.ua
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