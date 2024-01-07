ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля

6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу.

Украинский защитник Эдуард Соболь поучаствовал в разгроме от Страсбурга – команда Авуан пропустила 4 мяча (0:4).

Даниил Игнатенко забил гол за Бордо, и его команда по пенальти прошла Саннуа (1:1, пен. 4:2)

Кубок Франции по футболу. 1/32 финала, 6 января

Фабрег – Трелиссак – 1:4

Алес – Париж – 1:2

Брест – Анже – 1:0

Лилль – Голден Лайон – 12:0

Лион-Дюшер – Ле-Пюи-ан-Веле – 1:2

Орлеан – Ним – 2:1

Роморантен – Мульен – 4:0

Авуан – Страсбург – 0:4

Амьен – Монпелье – 1:2

Ле-Эрбье – Шатору – 2:2 (пен. 3:4)

Саннуа – Бордо – 1:1 (пен. 2:4)

Сент-Омер – Дюнкерк – 2:3

Сошо – Лорьян – 2:1

Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)

Видеообзоры матчей

Брест – Анже – 1:0

Авуан – Страсбург – 0:4

Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)