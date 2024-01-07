Франция07 января 2024, 17:37 | Обновлено 07 января 2024, 17:40
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ВИДЕО. Кубок Франции. Гол Игнатенко, Соболь сыграл матч, 12 мячей Лилля
6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу
07 января 2024, 17:37 | Обновлено 07 января 2024, 17:40
248
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6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
Украинский защитник Эдуард Соболь поучаствовал в разгроме от Страсбурга – команда Авуан пропустила 4 мяча (0:4).
Даниил Игнатенко забил гол за Бордо, и его команда по пенальти прошла Саннуа (1:1, пен. 4:2)
Кубок Франции по футболу. 1/32 финала, 6 января
- Фабрег – Трелиссак – 1:4
- Алес – Париж – 1:2
- Брест – Анже – 1:0
- Лилль – Голден Лайон – 12:0
- Лион-Дюшер – Ле-Пюи-ан-Веле – 1:2
- Орлеан – Ним – 2:1
- Роморантен – Мульен – 4:0
- Авуан – Страсбург – 0:4
- Амьен – Монпелье – 1:2
- Ле-Эрбье – Шатору – 2:2 (пен. 3:4)
- Саннуа – Бордо – 1:1 (пен. 2:4)
- Сент-Омер – Дюнкерк – 2:3
- Сошо – Лорьян – 2:1
- Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)
Видеообзоры матчей
Брест – Анже – 1:0
Авуан – Страсбург – 0:4
Ницца – Осер – 0:0 (пен. 4:2)
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