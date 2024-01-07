Хрвое ИЛИЧ: «Кривбасс может попасть в Лигу чемпионов»

Хорватский полузащитник криворожского «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал о выступлении команды в первом полугодии, а также поделился мыслями об адаптации в Украине.

– Хрвое, как бы ты оценил первое полугодие для «Кривбасса» в УПЛ?

– Я могу сказать только самое лучшее о нашей команде. Не думаю, что кто-то реально ожидал столь сильного выступления от «Кривбасса». Но мы продемонстрировали, что у нас хорошая команда и мы можем справиться с кем-либо в УПЛ. Мы проделали отличную работу в первом полугодии.

– Ты отличился двумя голами за «Кривбасс». Доволен ли таким показателем?

– Да, но, надеюсь, смогу помочь красно-белым еще больше во второй половине сезона.

– Ты уже максимально адаптировался к украинскому футболу? Кого из наших соперников в прошлом году бы выделил?

– Думаю, я уже адаптировался довольно неплохо и довольно быстро привык к УПЛ. Что касается оппонентов, то, наверное, это движение. Тогда они показали хороший футбол, и сумели отобрать у нас три очка.

– Отпуск уже впоследствии завершится. Где он провел каникулы?

– Был с друзьями в Австрии и Сербии. А рождественские праздники провел в кругу дома, в Хорватии.

– Раньше в интервью ты говорил, что мечтаешь попасть с «Кривбассом» в Лигу чемпионов. Стала ли эта мечта ближе после 17 туров?

– Я бы сказал так: все возможно, нужно продолжать много работать и идти к нашей цели. Больше ничего не скажу (улыбается). Время покажет.

– Какой из матчей «Кривбасса» в 2023 году ты бы выделил?

– Какой-нибудь один выделять не хотелось бы. Было немало хороших поединков в нашем исполнении, каждый по-своему особенно для нас.

– Что в первую очередь спрашивают об Украине и Кривбассе твои друзья и родные из Хорватии?

– Чаще всего интересуются состоянием дел в Украине и войне. Спрашивают, я ли там в безопасности, все ли хорошо у меня и как «Кривбасс» достиг такого прогресса.

– Чемпионат Украины хорошо знаком для таких звезд хорватского футбола как Срна, Вида, Кранчар, Плетикоса, Вукоевич, Калинич. Они все играли в УПЛ. Знаешь ли лично кого-нибудь из них?

– Все они – действительно звезды хорватского и вообще мирового футбола. Лично не пришлось до сих пор познакомиться ни с кем из тех, кого вы назвали. Они намного старше меня. Нигде пока не пересекались.

– Есть ли какая-то история, связанная с «Кривбассом», которую было бы интересно услышать нашим болельщикам?

– Да, однажды, когда я ехал в расположение «Кривбасса» в Кривой Рог из Молдовы, мой таксист был несколько сонный. Поэтому я предложил ему, чтобы за руль сел я. Таким образом, сам себя довез на базу.

– Какие украинские слова ты уже успел выучить?

– Большинство из них – это те слова, которые нужны мне на поле для понимания с партнерами.