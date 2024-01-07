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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 03:19 | Обновлено 07 января 2024, 03:36
54
0

Оболонь неожиданно возглавила интересный рейтинг в УПЛ, опередив Днепр-1

Футболисты киевского «Оболонь» исполнили 809 длинных передач

07 января 2024, 03:19 | Обновлено 07 января 2024, 03:36
54
0
Оболонь неожиданно возглавила интересный рейтинг в УПЛ, опередив Днепр-1
УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие команды отдали передач в УПЛ больше других.

«Оболонь» выполнила больше длинных передач в первой части сезона.

Киевская команда выполнила 809 длинных передач в первой части сезона УПЛ. Правда, менее половины из них были точными.

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по количеству длинных передач:

  • 1. Оболонь Киев – 809 (точность 48,9%)
  • 2. Днепр-1 – 797 (точность 56,2%)
  • 3. Ворскла Полтава – 775 (точность 55,4%)
  • 4. Рух Львов – 771 (точность 49,3%)
  • 5. Металлист 1925 Харьков – 751 (точность 53,4%)

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ворскла Полтава Днепр-1 Рух Львов Металлист 1925
Источник УПЛ-ТВ
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