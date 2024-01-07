Оболонь неожиданно возглавила интересный рейтинг в УПЛ, опередив Днепр-1

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие команды отдали передач в УПЛ больше других.

«Оболонь» выполнила больше длинных передач в первой части сезона.

Киевская команда выполнила 809 длинных передач в первой части сезона УПЛ. Правда, менее половины из них были точными.

Рейтинг топ-5 команд УПЛ по количеству длинных передач:

1. Оболонь Киев – 809 (точность 48,9%)

2. Днепр-1 – 797 (точность 56,2%)

3. Ворскла Полтава – 775 (точность 55,4%)

4. Рух Львов – 771 (точность 49,3%)

5. Металлист 1925 Харьков – 751 (точность 53,4%)

Данные: Wyscout