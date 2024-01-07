Другие новости07 января 2024, 00:03 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Важные события во всех видах спорта
07 января 2024, 00:03 |
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В воскресенье, 7 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Манчестер Сити – Хаддерсфилд
18:30 Арсенал – Ливерпуль
19:00 Салернитана – Ювентус
20:00 Картахена – Валенсия
22:00 Барбастро – Барселона
ТЕННИС
06:00 Коко Гофф – Элина Свитолина
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