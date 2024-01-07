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07 января 2024, 00:03 |
61
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января

Важные события во всех видах спорта

07 января 2024, 00:03 |
61
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 7 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Манчестер Сити – Хаддерсфилд

Favbet 1.04 – 16.50 – 42.00

18:30 Арсенал – Ливерпуль

Favbet 1.98 – 4.06 – 3.80

19:00 Салернитана – Ювентус

Favbet 8.40 – 4.83 – 1.45

20:00 Картахена – Валенсия

Favbet 3.40 – 3.35 – 2.19

22:00 Барбастро – Барселона

Favbet 24.00 – 9.40 – 1.11

ТЕННИС

06:00 Коко Гофф – Элина Свитолина

Favbet 1.20 – 4.68

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Источник Sport.ua
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