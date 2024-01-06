Польша – Германия. Финал United Cup 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 7 января состоится финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.

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Время начала первой встречи – 08:30 по Киеву.

Польша – Германия

08:30 Ига Свентек – Анжелик Кербер

Ига Свентек – Анжелик Кербер 10:00 Хуберт Хуркач – Александр Зверев

Хуберт Хуркач – Александр Зверев 11:30 Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

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(видеотрансляция матча будет добавлена позже...)