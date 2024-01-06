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  4. Польша – Германия. Финал United Cup 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
06 января 2024, 23:50 |
67
0

Польша – Германия. Финал United Cup 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите финальный матч командного турнира в Австралии

06 января 2024, 23:50 |
67
0
Польша – Германия. Финал United Cup 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 7 января состоится финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала первой встречи – 08:30 по Киеву.

Польша – Германия

  • 08:30 Ига Свентек – Анжелик Кербер
  • 10:00 Хуберт Хуркач – Александр Зверев
  • 11:30 Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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(видеотрансляция матча будет добавлена позже...)

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Источник Sport.ua
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