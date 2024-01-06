ATP06 января 2024, 23:50 |
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Польша – Германия. Финал United Cup 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите финальный матч командного турнира в Австралии
06 января 2024, 23:50 |
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В ночь на 7 января состоится финальный матч United Cup 2024 между сборными Польши и Германии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Время начала первой встречи – 08:30 по Киеву.
Польша – Германия
- 08:30 Ига Свентек – Анжелик Кербер
- 10:00 Хуберт Хуркач – Александр Зверев
- 11:30 Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
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(видеотрансляция матча будет добавлена позже...)
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