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  4. ВИДЕО. Игнатенко красивым ударом с лета сравнял счет в матче Кубка Франции
Франция
06 января 2024, 20:40 | Обновлено 06 января 2024, 20:57
464
1

ВИДЕО. Игнатенко красивым ударом с лета сравнял счет в матче Кубка Франции

Украинский полузащитник первый гол с 2022 года

06 января 2024, 20:40 | Обновлено 06 января 2024, 20:57
464
1
ВИДЕО. Игнатенко красивым ударом с лета сравнял счет в матче Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января 2024 года, проходит матч 1/32 финала Кубка Франции между «Саннуа» и «Бордо». По состоянию на 80-ю минуту поединка счет в игре – 1:1.

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На 66-й минуте поединка забитым мячом отметился украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко. После зажженной свечи в штрафной площадке он одним касанием с лета удачно попал в нижний угол ворот соперника. У вратаря не было никаких шансов.

Этот гол стал для Даниила первым с октября 2022 года.

ВИДЕО Игнатенко красивым ударом слета сравнял счет в матче Кубка Франции

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Даниил Игнатенко Бордо Кубок Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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vbrjkf
Тьфу на вас ещё раз... с вашим телегрммом.
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