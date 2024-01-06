ВИДЕО. Игнатенко красивым ударом с лета сравнял счет в матче Кубка Франции

Сегодня, 6 января 2024 года, проходит матч 1/32 финала Кубка Франции между «Саннуа» и «Бордо». По состоянию на 80-ю минуту поединка счет в игре – 1:1.

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На 66-й минуте поединка забитым мячом отметился украинский полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко. После зажженной свечи в штрафной площадке он одним касанием с лета удачно попал в нижний угол ворот соперника. У вратаря не было никаких шансов.

Этот гол стал для Даниила первым с октября 2022 года.

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