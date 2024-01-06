Кто получил 9.3? Стала известна оценка Забарного за матч с КПР

Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «КПР» и «Борнмутом». Волевую победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Украинский защитник «красно-черных» Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте. За отведенные ему 14 игровых минут он успел отдать 3 передачи (точность – 100%). Статистический портал WhoScored оценил его выступление в 6.5 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи был признан левый защитник «вишней» Маркус Тавернье, который вообще-то является правым вингером. На счету англичанина 1 забитый мяч, 5 передач под удар и 6 защитных действий. За это ему поставили оценку 9.3.