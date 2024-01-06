Историческая победа экс-коуча Шахтера. Лилль разбил клуб из Мартиники 12:0
6 января команда Паулу Фонсеки выиграла у «Голден Лайон» в 1/32 финала Кубка Франции
6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.
«Лилль» на своем поле разгромил команду из Мартиники «Голден Лайон» со счетом 12:0.
В составе подопечных бывшего тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки весь поединок отыграл левый защитник Исмаили, который также в свое время защищал цвета украинского клуба.
Интересно, что «Голден Лайон» пролетели в общей сложности 14 тысяч километров (66 часов в обе стороны), чтобы сыграть против «Лилля».
Для «Лилля» эта победа стала самой крупной в истории клуба с момента его создания (с 1944 года).
Кубок Франции. 1/32 финала
Лилль – Голден Лайон – 12:0
Голы: Язиджи (12, 45), Дэвид (25, 36, 75), Жегрова (33, 41, 42), Сантос (57), Харальдссон (пен. 64, 78), Мессусса (89)
Другие результаты дня:
- Фабреге – Трелисак – 1:4
- Алес – Париж – 1:2
- Брест – Анже – 1:0
- Лион Дюшер – Пуй-эн-Велай – 1:2
- Орлеан – Ним – 2:1
- Ромарантин – Мульен – 4:0
Victoire des Dogues 12-0 face à Golden Lion en 32es de finale de Coupe de France.— LOSC (@losclive) January 6, 2024
𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝, 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 🏆#LOSCGLFC 12-0 | 90'
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