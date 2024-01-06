Историческая победа экс-коуча Шахтера. Лилль разбил клуб из Мартиники 12:0

6 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.

«Лилль» на своем поле разгромил команду из Мартиники «Голден Лайон» со счетом 12:0.

В составе подопечных бывшего тренера донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки весь поединок отыграл левый защитник Исмаили, который также в свое время защищал цвета украинского клуба.

Интересно, что «Голден Лайон» пролетели в общей сложности 14 тысяч километров (66 часов в обе стороны), чтобы сыграть против «Лилля».

Для «Лилля» эта победа стала самой крупной в истории клуба с момента его создания (с 1944 года).

Кубок Франции. 1/32 финала

Лилль – Голден Лайон – 12:0

Голы: Язиджи (12, 45), Дэвид (25, 36, 75), Жегрова (33, 41, 42), Сантос (57), Харальдссон (пен. 64, 78), Мессусса (89)

Другие результаты дня:

Фабреге – Трелисак – 1:4

Алес – Париж – 1:2

Брест – Анже – 1:0

Лион Дюшер – Пуй-эн-Велай – 1:2

Орлеан – Ним – 2:1

Ромарантин – Мульен – 4:0