Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Эльче – Жирона
Матч 1/16 финала Кубка Испании начнется в 19:00
Сегодня, 6 января, «Эльче» на своем домашнем стадионе в матче 1/16 финала Кубка Испании примет «Жирону». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч на скамейке для запасных. Виктор Цыганков не попал в заявку.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Эльче»: Сан Роман, Гаспар, Джон, Бигас, Моренте, Фебас, Мурад, Нико, Клерк, Каррейра, Мендоза.
«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Стуани, Валери, Хуанпе, Коуту, Солис, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.
🏆 ¡Nuestro 𝗼𝗻𝗰𝗲 para arrancar este 2024! 🫵🏽#ElcheGirona | #CopaDelRey pic.twitter.com/VSECf4aszp— Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) January 6, 2024
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍 pic.twitter.com/fGObw6ydep— Girona FC (@GironaFC) January 6, 2024
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