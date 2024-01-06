Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Эльче – Жирона

Сегодня, 6 января, «Эльче» на своем домашнем стадионе в матче 1/16 финала Кубка Испании примет «Жирону». Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч на скамейке для запасных. Виктор Цыганков не попал в заявку.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Эльче»: Сан Роман, Гаспар, Джон, Бигас, Моренте, Фебас, Мурад, Нико, Клерк, Каррейра, Мендоза.

«Жирона»: Карлос, Мигель, Арнау, Стуани, Валери, Хуанпе, Коуту, Солис, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.