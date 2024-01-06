У кого 8.7? Стала известна оценка Русина за игру против Ньюкасла
Украинский нападающий «Сандерленда» провел на поле 85 минут
Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.
Украинский нападающий «черных котов» Назарий Русин провел на поле 85 минут, но не сумел помочь своей команде отличиться хотя бы одним забитым мячом. Статистический портал WhoScored оценил его выступление в этом матче в 6.1 баллов из 10 возможных.
Лучшим игроком встречи стал вингер «Ньюкасла» Мигель Альмирон, который отдал голевую передачу на 2-й гол, совершил 9 отборов мяча и получил оценку 8.7.
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