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  4. Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников
Италия
06 января 2024, 16:54 |
1172
24

Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников

Калвин Филлипс и Пьер-Эмиль Хойбьерг не пополнят ряды «старой синьоры»

06 января 2024, 16:54 |
1172
24
Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

Туринский «Ювентус» отказался от трансферов полузащитника английского «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает испанское издание Fichajes.

Также отмечается, что «старая синьора» не подпишет полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хойбьерга.

Причина таких решений заключается в том, что руководство клуба не уверено, что эти игроки помогут команде. Сейчас «Ювентус» сосредоточен на поиске футболистов, которые соответствуют их целям и стратегии.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мечтает о трансфере полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

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Пьер-Эмиль Хойбьерг Калвин Филлипс Ювентус Тоттенхэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Fichajes.net
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Комментарии 26
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FunnyCat_____
А где в этой новости хоть слово о Судакова ?
Я думаю еще можно назвать 50-100 полузащитников которых Юве покупать не будет .
А вообще Судакову вы бы нормально было перейти в Ювентус, очень ментально похожий на Шахтер клуб 
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Remark
Бажаю Судакову скоріше втекти з цього сепарського розсаднику. Чим раніше, тим краще. 
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-1
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serhiy
Не люблю Ювентус, але з тої помийки і туда можна втекти чим дуж !
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-1
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AK.228
Тільки не туринтус
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-2
Лига конференций без динамо
 шапа буя и дрющан все ближе  к тому что останутся в динамо кипрском дырявом  и даже вестерло пидорчука ими уже не интересуется 
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-10
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