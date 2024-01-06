Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников

Туринский «Ювентус» отказался от трансферов полузащитника английского «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает испанское издание Fichajes.

Также отмечается, что «старая синьора» не подпишет полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хойбьерга.

Причина таких решений заключается в том, что руководство клуба не уверено, что эти игроки помогут команде. Сейчас «Ювентус» сосредоточен на поиске футболистов, которые соответствуют их целям и стратегии.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мечтает о трансфере полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.