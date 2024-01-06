Судаков все ближе? Ювентус отказался от трансферов 2 полузащитников
Калвин Филлипс и Пьер-Эмиль Хойбьерг не пополнят ряды «старой синьоры»
Туринский «Ювентус» отказался от трансферов полузащитника английского «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает испанское издание Fichajes.
Также отмечается, что «старая синьора» не подпишет полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хойбьерга.
Причина таких решений заключается в том, что руководство клуба не уверено, что эти игроки помогут команде. Сейчас «Ювентус» сосредоточен на поиске футболистов, которые соответствуют их целям и стратегии.
Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мечтает о трансфере полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина не без проблем обыграла Ван Сию в полуфинале турнира в Окленде
Европа снова без золота чемпионата мира
Я думаю еще можно назвать 50-100 полузащитников которых Юве покупать не будет .
А вообще Судакову вы бы нормально было перейти в Ювентус, очень ментально похожий на Шахтер клуб