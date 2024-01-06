Испания06 января 2024, 15:36 | Обновлено 06 января 2024, 15:37
438
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«Продолжаем вместе». Довбик поблагодарил фанов Жироны за поддержку
Игрок стал лучшим в Ла Лиге в декабре
06 января 2024, 15:36 | Обновлено 06 января 2024, 15:37
438
0
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в соцсетях обратился к болельщикам команды после того, как игрока признали лучшим футболистом декабря в Ла Лиге.
«Привет болельщикам «Жироны». Благодарен вам за поддержку. Рад получить эту награду, мы продолжаем идти дальше вместе», — отметил Довбик.
В сезоне чемпионата Испании у Артема 11 голов и 5 результативных передач.
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