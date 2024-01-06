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Испания
06 января 2024, 15:36 | Обновлено 06 января 2024, 15:37
438
0

«Продолжаем вместе». Довбик поблагодарил фанов Жироны за поддержку

Игрок стал лучшим в Ла Лиге в декабре

06 января 2024, 15:36 | Обновлено 06 января 2024, 15:37
438
0
«Продолжаем вместе». Довбик поблагодарил фанов Жироны за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в соцсетях обратился к болельщикам команды после того, как игрока признали лучшим футболистом декабря в Ла Лиге.

«Привет болельщикам «Жироны». Благодарен вам за поддержку. Рад получить эту награду, мы продолжаем идти дальше вместе», — отметил Довбик.

В сезоне чемпионата Испании у Артема 11 голов и 5 результативных передач.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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