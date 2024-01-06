«Продолжаем вместе». Довбик поблагодарил фанов Жироны за поддержку

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в соцсетях обратился к болельщикам команды после того, как игрока признали лучшим футболистом декабря в Ла Лиге.

«Привет болельщикам «Жироны». Благодарен вам за поддержку. Рад получить эту награду, мы продолжаем идти дальше вместе», — отметил Довбик.

В сезоне чемпионата Испании у Артема 11 голов и 5 результативных передач.