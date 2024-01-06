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  4. Людмила КИЧЕНОК: «Посвящаю эту победу на турнире украинскому народу»
WTA
06 января 2024, 15:15 |
249
1

Людмила КИЧЕНОК: «Посвящаю эту победу на турнире украинскому народу»

Людмила открыла год завоеванием титула

06 января 2024, 15:15 |
249
1
Людмила КИЧЕНОК: «Посвящаю эту победу на турнире украинскому народу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко выиграла парный турнир WTA 500 в Брисбене. Спортсменка посвятила успех украинскому народу.

Спасибо нашей команде за то, что сделали это возможным, за ежедневную тяжелую работу. Конечно, спасибо моей напарнице, Елене, за то, что она такая невероятная теннисистка, а также человек.

Спасибо Квинсленду, Федерации тенниса Австралии, спонсору соревнований Evie, всем организаторам, судьям и болельщикам. Спасибо всем вам.

И сегодня эту нашу победу я бы хотела посвятить украинскому народу, который тяжело борется каждый день. Большое спасибо», – сказала Киченок.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Брисбен
Источник Большой теннис Украины
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ВАЛ
Людмилі та Олені-РЕСПЕКТ!!!
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