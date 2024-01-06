Людмила КИЧЕНОК: «Посвящаю эту победу на турнире украинскому народу»
Людмила открыла год завоеванием титула
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко выиграла парный турнир WTA 500 в Брисбене. Спортсменка посвятила успех украинскому народу.
Спасибо нашей команде за то, что сделали это возможным, за ежедневную тяжелую работу. Конечно, спасибо моей напарнице, Елене, за то, что она такая невероятная теннисистка, а также человек.
Спасибо Квинсленду, Федерации тенниса Австралии, спонсору соревнований Evie, всем организаторам, судьям и болельщикам. Спасибо всем вам.
И сегодня эту нашу победу я бы хотела посвятить украинскому народу, который тяжело борется каждый день. Большое спасибо», – сказала Киченок.
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