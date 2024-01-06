Русин выйдет в основе Сандерленда на большое дерби в Кубке Англии

Форвард «Сандерленда» Назарий Русин выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Ньюкасла». Игра этих команд считается одним из исторических дерби Англии.

Встреча начнется в 14:45

Русин в минувшем туре Чемпионшипа забил свой первый гол за команду.