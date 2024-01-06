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  4. Русин выйдет в основе Сандерленда на большое дерби в Кубке Англии
Англия
06 января 2024, 13:53 | Обновлено 06 января 2024, 13:59
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0

Русин выйдет в основе Сандерленда на большое дерби в Кубке Англии

Назарий снова выйдет в старте

06 января 2024, 13:53 | Обновлено 06 января 2024, 13:59
555
0
Русин выйдет в основе Сандерленда на большое дерби в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Форвард «Сандерленда» Назарий Русин выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Ньюкасла». Игра этих команд считается одним из исторических дерби Англии.

Встреча начнется в 14:45

Русин в минувшем туре Чемпионшипа забил свой первый гол за команду.

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Сандерленд Назарий Русин Ньюкасл Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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