Англия06 января 2024, 13:53 | Обновлено 06 января 2024, 13:59
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Русин выйдет в основе Сандерленда на большое дерби в Кубке Англии
Назарий снова выйдет в старте
06 января 2024, 13:53 | Обновлено 06 января 2024, 13:59
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Форвард «Сандерленда» Назарий Русин выйдет в основном составе команды на матч Кубка Англии против «Ньюкасла». Игра этих команд считается одним из исторических дерби Англии.
Встреча начнется в 14:45
Русин в минувшем туре Чемпионшипа забил свой первый гол за команду.
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