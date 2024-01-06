«Нужно больше матчей». Тренер Брентфорда недоволен Кубком Англии

«Брентфорд» в матче Кубка Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и теперь команды ждет переигровка. Наставника команды Томаса Франка, как и многих других тренеров, раздражает правило с переигровкой всего матча вместо дополнительного времени или серии пенальти.

«Это худший вариант для нас. Я просто не понимаю, почему никто не меняет это правило. В Англии пора это изменить. Давайте из-за ничейных результатов переигрывать матчи чемпионата мира, Евро и Клубного чемпионата мира».

«Давайте, игрокам ведь нужно больше матчей в расписании», – сказал Франк.

Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк отыграл в матче Кубка Англии 25 минут.