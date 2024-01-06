Реал – самый дорогой клуб мира. В топе – вне конкуренции клубы из АПЛ
Forbes обсчитал стоимость активов ведущих футбольных клубов
Журнал Forbes обнародовал реесте самых дорогих футбольных клубов планеты.
Сообщается, что оценка проводилась по инфраструктуре, составу команды и коммерческому состоянию клуба на спортивном рынке.
Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. По мнению экспертов, стоимость «галактикос» составляет 5 млрд 490 млн евро.
Второе место у «Манчестер Юнайтед», а тройку лидеров замыкает «Барселона».
Любопытно, что в топ-10 большинство клубов представляют АПЛ. В то время в рейтинг не попал ни один клуб из Италии.
Топ-10 самых дорогих клубов мира (версия Forbes)
- «Реал» – 5,5 млрд евро
- «Манчестер Юнайтед» – 5,4 млрд евро
- «Барселона» – 4,9 млрд евро
- «Ливерпуль» – 4,7 млрд евро
- «Манчестер Сити» – 4,5 млрд евро
- «Бавария» – 4,3 млрд евро
- «ПСЖ» – 3,8 млрд евро
- «Челси» – 2,8 млрд евро
- «Тоттенхэм» – 2,5 млрд евро
- «Арсенал» – 2,4 млрд евро
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