Реал – самый дорогой клуб мира. В топе – вне конкуренции клубы из АПЛ

Журнал Forbes обнародовал реесте самых дорогих футбольных клубов планеты.

Сообщается, что оценка проводилась по инфраструктуре, составу команды и коммерческому состоянию клуба на спортивном рынке.

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. По мнению экспертов, стоимость «галактикос» составляет 5 млрд 490 млн евро.

Второе место у «Манчестер Юнайтед», а тройку лидеров замыкает «Барселона».

Любопытно, что в топ-10 большинство клубов представляют АПЛ. В то время в рейтинг не попал ни один клуб из Италии.

Топ-10 самых дорогих клубов мира (версия Forbes)