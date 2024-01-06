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Испания
06 января 2024, 09:23 | Обновлено 06 января 2024, 09:38
747
0

Реал – самый дорогой клуб мира. В топе – вне конкуренции клубы из АПЛ

Forbes обсчитал стоимость активов ведущих футбольных клубов

06 января 2024, 09:23 | Обновлено 06 января 2024, 09:38
747
0
Реал – самый дорогой клуб мира. В топе – вне конкуренции клубы из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Журнал Forbes обнародовал реесте самых дорогих футбольных клубов планеты.

Сообщается, что оценка проводилась по инфраструктуре, составу команды и коммерческому состоянию клуба на спортивном рынке.

Первое место в рейтинге занял мадридский «Реал», цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. По мнению экспертов, стоимость «галактикос» составляет 5 млрд 490 млн евро.

Второе место у «Манчестер Юнайтед», а тройку лидеров замыкает «Барселона».

Любопытно, что в топ-10 большинство клубов представляют АПЛ. В то время в рейтинг не попал ни один клуб из Италии.

Топ-10 самых дорогих клубов мира (версия Forbes)

  1. «Реал» – 5,5 млрд евро
  2. «Манчестер Юнайтед» – 5,4 млрд евро
  3. «Барселона» – 4,9 млрд евро
  4. «Ливерпуль» – 4,7 млрд евро
  5. «Манчестер Сити» – 4,5 млрд евро
  6. «Бавария» – 4,3 млрд евро
  7. «ПСЖ» – 3,8 млрд евро
  8. «Челси» – 2,8 млрд евро
  9. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд евро
  10. «Арсенал» – 2,4 млрд евро
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Источник Forbes
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