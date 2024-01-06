ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

В субботу, 6января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Интер – Верона

1.20 – 8.15 – 16.50

19:00 Эльче – Жирона

3.95 – 3.70 – 1.90

19:30 Мидлсбро – Астон Вилла

5.70 – 4.55 – 1.53

19:30 Челси – Престон

1.18 – 7.60 – 15.00

22:30 Арандина – Реал Мадрид

26.00 – 11.00 – 1.09