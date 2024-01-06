Другие новости06 января 2024, 07:21 |
49
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Важные события во всех видах спорта
06 января 2024, 07:21 |
49
0
В субботу, 6января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Интер – Верона
19:00 Эльче – Жирона
19:30 Мидлсбро – Астон Вилла
19:30 Челси – Престон
22:30 Арандина – Реал Мадрид
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 05 января 2024, 16:55 3
Состоялась первая женская гонка Кубка мира в 2024 году
Футбол | 05 января 2024, 08:35 0
2-4 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Испании 2023/24
Футбол | 05.01.2024, 10:15
Зимние виды | 05.01.2024, 22:25
Футбол | 06.01.2024, 03:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.01.2024, 00:05
05.01.2024, 10:30 1
04.01.2024, 12:32 6
04.01.2024, 16:09 27
04.01.2024, 09:22
04.01.2024, 23:02 2
05.01.2024, 12:01 41
04.01.2024, 18:11