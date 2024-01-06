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06 января 2024, 07:21 |
49
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января

Важные события во всех видах спорта

06 января 2024, 07:21 |
49
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Интер – Верона

Favbet 1.20 – 8.15 – 16.50

19:00 Эльче – Жирона

Favbet 3.95 – 3.70 – 1.90

19:30 Мидлсбро – Астон Вилла

Favbet 5.70 – 4.55 – 1.53

19:30 Челси – Престон

Favbet 1.18 – 7.60 – 15.00

22:30 Арандина – Реал Мадрид

Favbet 26.00 – 11.00 – 1.09

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Источник Sport.ua
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