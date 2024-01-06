ВИДЕО. Нант разобрался с По в Кубке, Мец и Клермон дошли до пенальти
Завершилось шесть матчей 1/32 финала Кубка Франции
Сразу шесть матчей состоялось в Кубке Франции. На стадии 1/32 особых сенсаций не произошло.
Единственной парой с представителей Лиги 1 было противостояние «Меца» и «Клермона». Победу одержали гости лишь в серии пенальти.
«Нант», который в элитном дивизионе занимает 13-е место, уверенно разобрался с пятой командой Лиги 2 «По».
Кубок Франции. 1/32 финала. 5 янврая.
«Шалан» – «Родез» – 0:4
Голы: Корредор (3, 13, 63), Унтонджи (55)
«Сарргемен» – «Валенсьен» – 0:2
Голы: Диагуара (21), Ондоа (87)
«Антант» – «Кевийи» – 1:0
Голы: Де Парментьє (13)
«Шамбли» – «Расинг Париж» – 1:2
Голы: Сако (67) – Богес (62) Риколь (90)
«По» – «Нант» – 1:4.
Голы: Силла (15) – Молле (48), Кадевере (80, 83), Бамба (88)
«Мец» - «Клермон» – 1:1 (пен, 1:3)
Голы: Сане (22) – Аллевина (48)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии
Украинский нападающий «Жироны» получил престижную награду