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Франция
06 января 2024, 05:02 | Обновлено 06 января 2024, 05:03
43
0

ВИДЕО. Нант разобрался с По в Кубке, Мец и Клермон дошли до пенальти

Завершилось шесть матчей 1/32 финала Кубка Франции

06 января 2024, 05:02 | Обновлено 06 января 2024, 05:03
43
0
ВИДЕО. Нант разобрался с По в Кубке, Мец и Клермон дошли до пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу шесть матчей состоялось в Кубке Франции. На стадии 1/32 особых сенсаций не произошло.

Единственной парой с представителей Лиги 1 было противостояние «Меца» и «Клермона». Победу одержали гости лишь в серии пенальти.

«Нант», который в элитном дивизионе занимает 13-е место, уверенно разобрался с пятой командой Лиги 2 «По».

Кубок Франции. 1/32 финала. 5 янврая.

«Шалан» – «Родез» – 0:4

Голы: Корредор (3, 13, 63), Унтонджи (55)

«Сарргемен» – «Валенсьен» – 0:2

Голы: Диагуара (21), Ондоа (87)

«Антант» – «Кевийи» – 1:0

Голы: Де Парментьє (13)

«Шамбли» – «Расинг Париж» – 1:2

Голы: Сако (67) – Богес (62) Риколь (90)

«По» – «Нант» – 1:4.

Голы: Силла (15) – Молле (48), Кадевере (80, 83), Бамба (88)

«Мец» - «Клермон» – 1:1 (пен, 1:3)

Голы: Сане (22) – Аллевина (48)

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Источник Sport.ua
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