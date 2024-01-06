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06 января 2024, 04:03 | Обновлено 06 января 2024, 07:51
1891
0

Докатился. Бывший талант Челси ведет переговоры с чилийским клубом

Франко Ди Санто получил предложение от Аудакс Итальяно

06 января 2024, 04:03 | Обновлено 06 января 2024, 07:51
1891
0
Докатился. Бывший талант Челси ведет переговоры с чилийским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Ди Санто

Аргентинский нападающий Франко Ди Санто получил предложение от чилийского «Аудакс Итальяно». Также с ним ведут переговоры несколько аргентинских клубов, пишет инсайдер Сезар Луис Мерло.

Последний год Ди Санто провел в составе другого чилийского клуба «Универсидад де Католика». За этот клуб аргентинец забил всего 2 гола за 20 встреч.

Ди Санто считался большим талантом. В 2008 году «Челси» заплатил за него 4,5 млн евро именно «Аудакс Итальяно». За «аристократов» в АПЛ форвард сыграл всего 8 матчей, голов не забивал.

Франко также играл за «Блэкберн», «Вердер», «Шальке», «Уиган», «Райо Вальекано», «Сан-Лоренсо» и «Тихуану». На его счету три матча за сборную Аргентины.

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Источник Twitter
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