Товарищеские матчи. Катар уступил Иордании, Алжир разгромил Того
5 января состоялось пять товарищеских встреч
Вчера, 5 января, состоялось несколько товарищеских матчей. Индонезия уступила Ливии. Иран минимально одолел Буркина-Фасо. Сирия разошлась миром с Кыргызстаном.
Хозяева ЧМ-2022 сборная Катара проиграла Иордании. Команда Тинтина Мартинеса забила первой, но в начале второго тайма дважды пропустила и не сумела отыграться.
Алжир в последнем матче дня не оставил шансов сборной Того.
Товарищеские матчи
Индонезия – Ливия – 1:2
Голы: Саюри (6) – Эль Шреми (9), Экрава (20)
Иран – Буркина-Фасо – 2:1
Голы: Тареми (45), Эбрахими (70) – Конате (16)
Сирия – Кыргызстан – 1:1
Голы: Хесар (71) – Акматов (48)
Катар – Иордания – 1:2
Голы: Афиф (15) – Алнаймат (50), Олван (67)
Того – Алжир – 0:3
Голы: Бенсебайни (20, 70), Слимани (55)
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