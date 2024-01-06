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06 января 2024, 03:40 | Обновлено 06 января 2024, 03:41
15
0

Товарищеские матчи. Катар уступил Иордании, Алжир разгромил Того

5 января состоялось пять товарищеских встреч

06 января 2024, 03:40 | Обновлено 06 января 2024, 03:41
15
0
Товарищеские матчи. Катар уступил Иордании, Алжир разгромил Того
Getty Images/Global Images Ukraine. Ислам Слимани

Вчера, 5 января, состоялось несколько товарищеских матчей. Индонезия уступила Ливии. Иран минимально одолел Буркина-Фасо. Сирия разошлась миром с Кыргызстаном.

Хозяева ЧМ-2022 сборная Катара проиграла Иордании. Команда Тинтина Мартинеса забила первой, но в начале второго тайма дважды пропустила и не сумела отыграться.

Алжир в последнем матче дня не оставил шансов сборной Того.

Товарищеские матчи

Индонезия – Ливия – 1:2

Голы: Саюри (6) – Эль Шреми (9), Экрава (20)

Иран – Буркина-Фасо – 2:1

Голы: Тареми (45), Эбрахими (70) – Конате (16)

Сирия – Кыргызстан – 1:1

Голы: Хесар (71) – Акматов (48)

Катар – Иордания – 1:2

Голы: Афиф (15) – Алнаймат (50), Олван (67)

Того – Алжир – 0:3

Голы: Бенсебайни (20, 70), Слимани (55)

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Источник Sport.ua
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