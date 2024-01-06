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Франция
06 января 2024, 00:23 | Обновлено 06 января 2024, 00:45
158
0

Будущее в тумане. Страсбург попытается продать Соболя в январе

На украинского защитника не рассчитывает главный тренер Патрик Виейра

06 января 2024, 00:23 | Обновлено 06 января 2024, 00:45
158
0
Будущее в тумане. Страсбург попытается продать Соболя в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.

Украинец входит в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер команды Патрик Виейра.

«Страсбург» может продать украинского защитника при наличии выгодного предложения.

Также клуб готов распрощаться еще с тремя игроками: Максим Бастьян, Саньин Прцич, Жан-Эд Ахолу.

В текущем сезоне левый защитник провел всего 3 матча за команду (22 минуты).

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Эдуард Соболь Страсбург трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Патрик Виейра
Источник L'Equipe
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