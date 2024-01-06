Франция06 января 2024, 00:23 | Обновлено 06 января 2024, 00:45
158
0
Будущее в тумане. Страсбург попытается продать Соболя в январе
На украинского защитника не рассчитывает главный тренер Патрик Виейра
06 января 2024, 00:23 | Обновлено 06 января 2024, 00:45
158
0
Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.
Украинец входит в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер команды Патрик Виейра.
«Страсбург» может продать украинского защитника при наличии выгодного предложения.
Также клуб готов распрощаться еще с тремя игроками: Максим Бастьян, Саньин Прцич, Жан-Эд Ахолу.
В текущем сезоне левый защитник провел всего 3 матча за команду (22 минуты).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2024, 13:58 4
Поклонники «галактикос» не верят в Кепу Аррисабалагу
Футбол | 05 января 2024, 11:51 16
Украинец хочет выступать в самом престижном европейском турнире
Футбол | 05.01.2024, 18:22
Теннис | 05.01.2024, 12:10
Футбол | 05.01.2024, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2024, 16:09 27
04.01.2024, 04:59 6
04.01.2024, 18:11
04.01.2024, 23:02 2
04.01.2024, 12:32 5
04.01.2024, 10:30 49
04.01.2024, 01:10 5