Будущее в тумане. Страсбург попытается продать Соболя в январе

Украинский защитник Эдуард Соболь может покинуть «Страсбург» в январское трансферное окно.

Украинец входит в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер команды Патрик Виейра.

«Страсбург» может продать украинского защитника при наличии выгодного предложения.

Также клуб готов распрощаться еще с тремя игроками: Максим Бастьян, Саньин Прцич, Жан-Эд Ахолу.

В текущем сезоне левый защитник провел всего 3 матча за команду (22 минуты).