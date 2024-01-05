Самый результативный клуб мира. Какая команда забила 159 голов за 2023 год?
Манчестер Сити за сезон выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов
Обнародован рейтинг лучших команд мира по результативности за 2023 год.
Самым результативным клубом мира стал Манчестер Сити (159 голов) с супербомбардиром Эрлингом Холандом.
Английский клуб в сезоне 2022/23 выиграл Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
В топ-3 также вошли испанский Реал Мадрид (130) и немецкий Байер (127).
В десятке лучших находятся еще и такие команды: Бавария (118), Ливерпуль (114), Арсенал (110), Фиорентина (109), Интер (107), ПСЖ (106), Боруссия Дортмунд (105).
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