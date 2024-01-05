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Англия
05 января 2024, 22:05 | Обновлено 05 января 2024, 23:06
1835
2

Самый результативный клуб мира. Какая команда забила 159 голов за 2023 год?

Манчестер Сити за сезон выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов

05 января 2024, 22:05 | Обновлено 05 января 2024, 23:06
1835
2
Самый результативный клуб мира. Какая команда забила 159 голов за 2023 год?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Обнародован рейтинг лучших команд мира по результативности за 2023 год.

Самым результативным клубом мира стал Манчестер Сити (159 голов) с супербомбардиром Эрлингом Холандом.

Английский клуб в сезоне 2022/23 выиграл Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В топ-3 также вошли испанский Реал Мадрид (130) и немецкий Байер (127).

В десятке лучших находятся еще и такие команды: Бавария (118), Ливерпуль (114), Арсенал (110), Фиорентина (109), Интер (107), ПСЖ (106), Боруссия Дортмунд (105).

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Источник Sport.ua
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pol-55
Хм ?..159\66=2.40,а 127\52=2.44
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+1
avk2307
где наши интересно?
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