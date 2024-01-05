Самый результативный клуб мира. Какая команда забила 159 голов за 2023 год?

Обнародован рейтинг лучших команд мира по результативности за 2023 год.

Самым результативным клубом мира стал Манчестер Сити (159 голов) с супербомбардиром Эрлингом Холандом.

Английский клуб в сезоне 2022/23 выиграл Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В топ-3 также вошли испанский Реал Мадрид (130) и немецкий Байер (127).

В десятке лучших находятся еще и такие команды: Бавария (118), Ливерпуль (114), Арсенал (110), Фиорентина (109), Интер (107), ПСЖ (106), Боруссия Дортмунд (105).