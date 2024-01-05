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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 20:33 |
646
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником

Сергей Шестаков перешел в черкасский клуб в начале 2023 года

05 января 2024, 20:33 |
646
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником
ФК ЛНЗ. Сергей Шестаков

Черкасский ЛНЗ продлил контракт с 33-летним полузащитником Сергеем Шестаковым.

Об этом клуб УПЛ объявил на своей официальной странице в Telegram, правда, при этом не разглашая условия нового соглашения.

Отметим, что Шестаков присоединился к ЛНЗ в начале 2023 года и помог черкассчанам выйти в Премьер-лигу. В высшем дивизионе страны Сергей сыграл в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Сергей Шестаков
Источник ФК ЛНЗ
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