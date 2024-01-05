ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником

Черкасский ЛНЗ продлил контракт с 33-летним полузащитником Сергеем Шестаковым.

Об этом клуб УПЛ объявил на своей официальной странице в Telegram, правда, при этом не разглашая условия нового соглашения.

Отметим, что Шестаков присоединился к ЛНЗ в начале 2023 года и помог черкассчанам выйти в Премьер-лигу. В высшем дивизионе страны Сергей сыграл в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.