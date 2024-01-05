Барселона потеряла основного защитника перед Суперкубком Испании

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу получил травму в поединке 19-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (2:1) и не сможет помочь своей команде в предстоящем Суперкубке Испании.

По информации Diario Sport, у Канселу диагностировано растяжение связок колена, из-за чего он вынужден будет пропустить пару недель. Соответственно, в Саудовскую Аравию вместе с каталонцами защитник, проведший в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах (3 гола и 2 голевые передачи), не поедет и останется в Барселоне для прохождения реабилитации.

Напомним, что 11 декабря в Эр-Рияде «блау-гранас» сыграют полуфинальный поединок Суперкубка Испании против «Осасуны». В случае победы подопечные Хави встретятся в финале с победителем другого полуфинала между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».