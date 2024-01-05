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  4. Барселона потеряла основного защитника перед Суперкубком Испании
Испания
05 января 2024, 20:20 |
318
0

Барселона потеряла основного защитника перед Суперкубком Испании

Жоау Канселу получил повреждение в поединке против «Лас-Пальмаса»

05 января 2024, 20:20 |
318
0
Барселона потеряла основного защитника перед Суперкубком Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Жоау Канселу

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу получил травму в поединке 19-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (2:1) и не сможет помочь своей команде в предстоящем Суперкубке Испании.

По информации Diario Sport, у Канселу диагностировано растяжение связок колена, из-за чего он вынужден будет пропустить пару недель. Соответственно, в Саудовскую Аравию вместе с каталонцами защитник, проведший в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах (3 гола и 2 голевые передачи), не поедет и останется в Барселоне для прохождения реабилитации.

Напомним, что 11 декабря в Эр-Рияде «блау-гранас» сыграют полуфинальный поединок Суперкубка Испании против «Осасуны». В случае победы подопечные Хави встретятся в финале с победителем другого полуфинала между мадридскими «Реалом» и «Атлетико».

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Жоау Канселу Барселона травма колена Суперкубок Испании по футболу Осасуна Реал Мадрид Атлетико Мадрид реабилитация
Источник Sport.es
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