Названы условия, при которых Дибала может покинуть Рому

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может покинуть «Рому», в которую перешел летом 2023 года в статусе свободного агента, уже нынешней зимой.

У основного футболиста «волков» прописана в контракте довольно низкая клаусула – всего 12 миллионов евро. Правда, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, желающие переманить к себе 30-летнего аргентинца смогут сделать это только до 15 января. Если Пауло все же останется в «Роме» нынешней зимой, то летом, а именно с 1 по 31 июля, возникнет такая же ситуация с его возможным уходом.

Отметим, что в нынешнем сезоне Дибала провел за «Рому» 16 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.