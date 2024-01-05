Артета дал ясность по травме конкурента Зинченко
Главный тренер «Арсенала» рассказал о состоянии Юрриена Тимбера и Томаса Парти
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии левого защитника Юриена Тимбера и опорного полузащитника Томаса Парти, которые продолжают восстанавливаться от травм:
«Юрриен Тимбер все еще далек от возвращения в состав, это тяжелая травма. Томас Парти? К сожалению, он также далек от тренировок с командой».
Напомним, Юрриен Тимбер получил травму крестообразных связок колена еще в начале сезона и ориентировочно выбыл до весны. Интересно, что после трансфера в «Арсенал» за 40 миллионов евро он успел сыграть за клуб всего 2 игры.
Ранее Микель Артета рассказал, как идет восстановление после травмы Александра Зинченко.
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