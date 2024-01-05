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05 января 2024, 19:33 |
166
1

Марциняк стал лучшим арбитром 2023 года по версии IFFHS

Польский арбитр второй год подряд удостаивается почетного признания

05 января 2024, 19:33 |
166
1
Марциняк стал лучшим арбитром 2023 года по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марциняк

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг арбитров по итогам прошедшего года.

Второй год подряд звание лучшего арбитра досталось поляку Шимону Марциняку, который набрал 175 баллов в итоговом голосовании. Второе место досталось итальянцу Даниэле Орсато (95), третьим стал француз Клеман Тюрпен (64).

Также в топ-10 попали англичане Майкл Оливер и Энтони Тейлор, француз Франсуа Летексье, голландец Данни Маккели, колумбиец Вильмар Рольдан, испанец Хесус Хиль Мансано и немец Феликс Цвайер.

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Шимон Марциняк рейтинг IFFHS судьи (арбитры) Даниэле Орсато Клеман Тюрпен Майкл Оливер Энтони Тейлор Данни Маккели Феликс Цвайер
Источник IFFHS
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Комментарии 1
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u6464u
нічого не маю против цього арбітра, але так як він відсудив другу гру ПСЖ- Ньюкасл то він негідний цього звання.
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