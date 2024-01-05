Марциняк стал лучшим арбитром 2023 года по версии IFFHS
Польский арбитр второй год подряд удостаивается почетного признания
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг арбитров по итогам прошедшего года.
Второй год подряд звание лучшего арбитра досталось поляку Шимону Марциняку, который набрал 175 баллов в итоговом голосовании. Второе место досталось итальянцу Даниэле Орсато (95), третьим стал француз Клеман Тюрпен (64).
Также в топ-10 попали англичане Майкл Оливер и Энтони Тейлор, француз Франсуа Летексье, голландец Данни Маккели, колумбиец Вильмар Рольдан, испанец Хесус Хиль Мансано и немец Феликс Цвайер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 января в 22:00 по Киеву
Украинец хочет выступать в самом престижном европейском турнире