Марциняк стал лучшим арбитром 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг арбитров по итогам прошедшего года.

Второй год подряд звание лучшего арбитра досталось поляку Шимону Марциняку, который набрал 175 баллов в итоговом голосовании. Второе место досталось итальянцу Даниэле Орсато (95), третьим стал француз Клеман Тюрпен (64).

Также в топ-10 попали англичане Майкл Оливер и Энтони Тейлор, француз Франсуа Летексье, голландец Данни Маккели, колумбиец Вильмар Рольдан, испанец Хесус Хиль Мансано и немец Феликс Цвайер.