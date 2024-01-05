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Англия
05 января 2024, 19:07 | Обновлено 05 января 2024, 19:08
868
0

ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Арсенал – Ливерпуль

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии

05 января 2024, 19:07 | Обновлено 05 января 2024, 19:08
868
0
ВИДЕО. Слова Артеты и Клоппа перед матчем Арсенал – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между «Арсеналом» украинца Александра Зинченко и «Ливерпулем».

Команды встретятся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Канониры» и «мерсисайдцы» только начинают свой путь в этом турнире и жребий свел их уже в третьем раунде.

К слову, в чемпионате Англии команда Юргена Клоппа лидирует, набрав 45 очков после 20 туров. «Канониры» отстают на 5 баллов, занимая четвертое место.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Юргена Клоппа и Микеля Артеты.

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Источник Sport.ua
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